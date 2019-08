Viele Anleihekurse sind deutlich stärker gestiegen, als die großen Börsenbarometer. Ein Ende der Jagd nach Renditen ist nicht in Sicht.

Eine Regel an den Kapitalmärkten scheint derzeit außer Kraft gesetzt zu sein: Staatsanleihen gelten eigentlich als weniger spekulativ, aber dafür auch weniger gewinnträchtig als Aktien. Doch zuletzt sind die Kurse vieler langlaufender Staatsanleihen ähnlich stark gestiegen wie Aktien - oder haben die Performance der Börsenbarometer sogar in den Schatten gestellt.

So hat sich die zehnjährige Bundesanleihe seit Jahresbeginn um 9,5 Prozent verteuert. Bei der 30-jährigen Bundesanleihe konnten sich Anleger über einen Kursgewinn von 25 Prozent freuen. Der Leitindex Dax schaffte in diesem Zeitraum lediglich 12 Prozent.

Ähnlich ist das Bild in den USA: Die zehnjährige US-Staatsanleihe, die gemeinhin als sicherstes Wertpapier der Welt gilt, verteuerte sich seit Jahresbeginn um 12 Prozent, die 30-jährige US-Anleihe sogar um knapp 30 Prozent. Zum Vergleich: Das US-Börsenbarometer S&P 500 legte um 19 Prozent zu.

Das letzte Mal, dass langlaufende Staatsanleihen gegenüber Aktien so stark abgeschnitten haben, datieren die Analysten der Bank of America Merrill Lynch (Bofa) auf das Jahr 1993. Die US-Experten legen sich in einer aktuellen Studie daher fest: "Anleihen sind die neuen Aktien".

Die Kursgewinne bei sicheren Anleihen haben im Umkehrschluss dazu geführt, dass die Renditen dramatisch gesunken sind. Weltweit stehen Anleihen mit einem Volumen von 16 Billionen Dollar aus, die negative Renditen abwerfen.

Wertvolle Schulden

Auch das Volumen europäischer Unternehmensanleihen mit negativer Rendite hat mit 1,1 Billionen Dollar einen neuen Rekord erreicht. ...

