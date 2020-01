München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie von Wirecard (ISIN DE0007472060/ WKN 747206) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Die Aktie des deutschen Anbieters von digitalen Zahlungsdienstleistungen Wirecard sei seit Beginn dieser Woche wieder im Aufwind. Hedge-Fonds scheinen offenbar vorsichtiger zu werden und kappen nach und nach ihre zuvor aufgebauten Shortpositionen, so die Bank Vontobel Europe AG. Der aus London stammende Hedge-Fonds Coatue Management L.L.C. habe seine Leerverkaufsposition, also eine Art Wette auf fallende Kurse, beim Online-Zahlungsanbieter Wirecard erneut reduziert. Coatue Management habe demnach die Shortposition von zuvor 0,67 auf nunmehr 0,46 Prozent des Grundkapitals der Wirecard AG gesenkt. Gemeldet worden sei die Veränderung am 14. Januar 2020. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...