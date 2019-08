Linz (www.anleihencheck.de) - Sorgen um die Konjunktur in Europa veranlassen die EZB an geeigneten Maßnahmenpaketen zu tüfteln, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Währungshüter würden unter anderem über eine Kombination aus Zinssenkung und erneuten Anleihekäufen nachdenken. Es stehe die Befürchtung im Raum, dass eine konjunkturelle Schwächephase in Europa länger anhalten könnte als bisher gedacht. Zusätzlich würden die anhaltenden Handelskonflikte und natürlich der nach wie vor nicht vorhersehbare Ausgang des Brexit Sorgen bereiten. Die Inflation sei jüngst weiter zurückgegangen. Von der angepeilten Zielmarke der EZB von 2,0% entfernen wir uns immer mehr, so die Oberbank. Im Juni habe die Ziffer noch bei 1,3% gelegen, die Juliziffer habe nur noch 1,0% betragen! Wie aus dem Protokoll der letzten Sitzung hervorgehe, würden die Währungshüter ein Paket von Maßnahmen anstatt einzelner Schritte überlegen. Gegenüber dem US-Dollar sei der Euro daher nach wie vor in der Defensive, habe aber jüngst etwas durch die Aussagen Powells in Jackson Hole korrigiert. (26.08.2019/alc/a/a) ...

