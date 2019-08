Wien (www.anleihencheck.de) - Zu Wochenbeginn dürfte an den Märkten zunächst die Aufarbeitung der Ereignisse vom vergangenen Freitag im Vordergrund stehen (trotz interessanter Daten wie US-Auftragseingang und deutschem ifo-Index), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In seiner Rede in Jackson Hole habe FED-Chef Powell zwar die Bereitschaft der Notenbank bekräftigt, angesichts diverser globaler Risikoherde "angemessen zu handeln". Dies und der Verweis Powells auf den Ereignisreichtum der Wochen seit der letzten Zinssitzung im Juli (neue Strafzölle, Konjunkturabschwächung Deutschland, Brexit, Hong Kong) sei an den Märkten als Vorbereitung auf einen Zinsschritt im September interpretiert worden. Jedoch habe Powell abermals keinen Hinweis auf eine Serie von Zinssenkungen geliefert. Ferner habe der FED-Chef die Schwierigkeit betont, mit geldpolitischen Mitteln auf (handels-) politisch induzierte Unsicherheit zu reagieren. Dies könne als Seitenhieb auf Trump verstanden werden, dessen Reaktion erwartungsgemäß nicht lange auf sich habe warten lassen. ...

