Hannover (www.anleihencheck.de) - Anleger investierten erneut in italienische Anleihen und drückten die Rendite der zehnjährigen Papiere von 1,332 auf 1,312%, so die Analysten der Nord LB.Am deutschen Staatsanleihenmarkt habe der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) um +0,3% zugelegt. Zehnjährige Papiere hätten mit -0,68% rentiert. Die neuerliche Vergeltungsspirale bei der Eskalation des Handelskonfliktes habe die Investoren in die sicheren Häfen der US-Anleihen getrieben: Zehnjährige Papiere hätten 21/32 auf 100 27/32 Punkte gewonnen und mit 1,532% rentiert. ...

