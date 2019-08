Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Am Freitag kündigte die chinesische Regierung an, auf die von den USA ab September in Kraft tretenden zusätzlichen Strafzölle auf chinesische Importe mit Vergeltungszöllen zu reagieren und veröffentlichte eine entsprechende Liste mit Gütern im Gegenwert von rund 75 Mrd. USD auf die ebenfalls ab diesem Datum ein Zollsatz von 5 bis 10% fällig werden soll, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...