Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv MATCH MY TRADE - SOCIAL TRADING MIT DEM NEUEN TOOL DER SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Das muss man erstmal schaffen: Nach nur wenigen Minuten ist unser letzter Trade ausgestoppt worden. Totalverlust - Autsch! Fairerweise muss man aber sagen: Wer in diesem Markt handelt, der fordert sowas heraus... Die Volatilität des DAX ist aktuell massiv und lässt ohnehin nur theoretische Vorhersagen noch schwerer zu. Ein wie auch immer interpretiertes Signal von einem der unzähligen Krisenherde und schon spielt der Markt verrückt. Ob wir es in dieser Woche dennoch wagen, einen Fuß in die Tür zu setzen? In jedem Fall startet ab Freitag eine neue Abstimmungsrunde auf Facebook. Auch wenn wir am Markt derzeit keinen Blumentopf gewinnen, so besteht doch immer noch die Chance auf Gratis-Jahresabo vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR!