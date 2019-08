FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Lanxess-Papiere sind am Montag um bis zu 2,8 Prozent zurückgefallen. Die Papiere des Spezialchemiekonzerns testeten damit im schwachen Frühhandel den jüngsten Aufwärtstrend. Chartanalyst Andre Rain von Godmode-Trader sieht die Papiere aktuell in einer kleinen Dreiecksformation. Ein Rutsch unter die Unterstützung zwischen 49 und 50 Euro oder ein Anstieg über 54 Euro würde neue Impulse liefern, so Rain./ag/mis

ISIN DE0005470405

AXC0098 2019-08-26/11:26