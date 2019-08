Köln (ots) - Vom 29. August bis 1. September 2019 findet auf dem Flugplatz

Hartenholm in Schleswig-Holstein das größte Motorsportfestival

Europas statt. Mit dabei: Die Bundeswehr. Neben Konzerten und

zahlreichen Motor-sportevents können sich interessierte

Festivalbesucher auch über Karri-eremöglichkeiten bei den

Streitkräften informieren lassen.



Mit einem brandneuen Karrieretruck und einem Team von über 80

Solda-ten und zivilen Mitarbeitern ist die Bundeswehr beim Werner

Rennen 2019 auf dem Flugplatz Hartenholm beim größten

Motorsportfestival Europas mit dabei. Doch nicht nur regionale

Karriereberater informieren über be-rufliche Einstiegsmöglichkeiten

in die Bundeswehr. Zusammen mit Objekt-schützern der Luftwaffe können

sich die Besucher auf einem Parcours im Military Fitness messen.

Köche der Bundeswehr informieren an zwei Feld-küchen über

fitnessorientierte Ernährung und Kameraden der Feldjäger-truppe

präsentieren ihre Motorräder. Darüber hinaus stellt die Bundeswehr

mit einem Kampfpanzer Leopard 2 und einem Spähwagen Fennek auch

Großgerät bei dem Event aus.



Interessierte Besucher sind herzlich eingeladen die Bundeswehr auf

dem Veranstaltungsgelände zu besuchen.



