Die Öl- und Heizölpreise starten deutlich tiefer in die neue Handelswoche. Durch einen Kursrutsch am Freitagabend wird Heizöl heute deutlich billiger erwartet. Kunden können mit durchschnittlich 0,9 Cent bzw. Rappen je Liter weniger rechnen und er Heizölpreis nimmt erneut Kurs auf das bisherige Jahrestief. Die Nachfrage zieht deutlich an, bleibt aber noch weit von etwaigen Spitzenwerten entfernt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...