marktEINBLICKE um 12: DAX profitiert von erwarteter Wall-Street-Erholung, Lufthansa setzt sich an die Indexspitze

Nach der Verschärfung im Handelsstreit zwischen den USA und China zum Ende der vergangenen Woche und einem nicht gerade harmonischen G7-Gipfel, fällt der Start in die neue Woche überraschend positiv aus. Die deutlichen Erholungstendenzen in den USA und die stark positiven Futures verleihen am Montag auch dem DAX Schwung.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,6% 11.682 MDAX -0,2% 24.996 TecDAX +0,3% 2.727 SDAX -0,8% 10.559 Euro Stoxx 50 +0,6% 3.355

Die Topwerte im DAX sind Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125), thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001) und E.ON (WKN: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999). Interessant ist auch der Blick auch auf Netflix (WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061). Der Video-on-Demand-Anbieter bringt einen Film zur Serie Breaking Bad heraus.

Den vollständigen Artikel lesen ...