Bonn (www.anleihencheck.de) - Auf dem Zentralbanktreffen in Jackson Hole hat Jerome Powell, Präsident der US-Notenbank, am Freitag eine mit Spannung erwartete Rede gehalten, die aber keine großen Überraschungen enthielt, so die Analysten von Postbank Research.Einerseits habe er eine gute Verfassung der US-Wirtschaft konstatiert, andererseits habe er auf signifikante Risiken verwiesen, auf die die FED angemessen reagieren werde. Damit habe er die Tür für weitere Zinssenkungen offen gehalten, wobei der nächste Schritt nach Einschätzung der Analysten von Postbank Research bereits im September gemacht werden könnte. Gleichzeitig habe er aber auch keine drastische geldpolitische Lockerung in Aussicht gestellt. ...

