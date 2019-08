Linz (www.anleihencheck.de) - Auffällig war, dass FED-Chair Powell am Freitag in Jackson Hole betonte, dass die niedrige Inflation Spielraum für Zinssenkungen eröffne, um die Wachstumsstabilisierung voranzutreiben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nachdem Powell im Juli noch wesentlich zurückhaltender geklungen habe, sei zu befürchten, dass der Einfluss Trumps auf die FED zunehme. Der US-Dollar habe umgehend reagiert und sei von seinen Tiefstwerten vom Freitag (1,1050) auf aktuell 1,1145 zum Euro leicht angezogen.. (26.08.2019/alc/a/a) ...

