US-Präsident Donald Trump hat Fortschritte des G7-Gipfels in der Iran-Krise begrüßt. "Wir haben große Einigkeit gehabt, selbst beim Iran", sagte Trump am Montag am Rande eines Treffens mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Zum Iran habe es "viel Fortschritt" gegeben, resümierte Trump. Er zog eine positive Bilanz des dreitägigen Spitzentreffens: "Wir haben einen sehr erfolgreichen G7."

Frankreich hatte völlig überraschend Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif zu Gesprächen am Rande des Gipfels eingeladen. Sarif hatte Biarritz am Sonntag wieder verlassen.

Die USA sehen den Iran als Feind. Trump hatte Sarif Ende Juli auf die US-Sanktionsliste setzen lassen. Trump hatte das Atomabkommen mit dem Iran einseitig aufgekündigt, weil es aus seiner Sicht nicht weitreichend genug ist. Die Europäer wollen hingegen an dem Vertrag festhalten./cb/DP/fba

AXC0124 2019-08-26/12:39