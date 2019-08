Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für SAF-Holland nach Zahlen von 10,50 auf 9,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe die Umsatz und Gewinnerwartungen im zweiten Quartal verfehlt, schrieb Analyst Harald Eggeling in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Jahresziele des Unternehmens für 2019 dürften sich als zu hoch erweisen. Der Analyst senkte seine Schätzungen. Nach dem Kursrutsch der Aktien in den vergangenen Monaten belässt es der Analyst aber beim neutralen Votum./mis/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2019 / 07:46 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2019 / 07:51 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-08-26/13:02

ISIN: LU0307018795