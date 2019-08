Zürich (awp) - Die UBS hat am Montag ihr neues Dienstleistungszentrum in Biel eröffnet. Damit schliesse man die im Jahr 2012 lancierte globale Strategie für diese Zentren ab, erklärte die Grossbank am Dienstag.An der Aarbergstrasse in Biel arbeiten künftig auf rund 7'700 Quadratmeter verteilt auf drei Stockwerken bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...