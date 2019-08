Bonn (www.anleihencheck.de) - Obgleich mit Spannung erwartet, trat die Rede von Jerome Powell am Freitag in den Hintergrund, so die Analysten von Postbank Research.Vielmehr habe die weitere Eskalation im US-chinesischen Handelskonflikt das Geschehen an den Rentenmärkten dominiert. Die Renditen 10- und 5-jähriger Bundesanleihen seien jeweils um 3 Basispunkte auf -0,67% bzw. -0,91% gefallen. 2-jährige Bunds hätten zum Handelsschluss mit -0,88% um 2 Basispunkte niedriger rentiert als am Vortag. ...

