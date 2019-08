Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit Spannung erwarteten Marktteilnehmer den Auftritt von Jerome Powell, so die Deutsche Börse AG."Vor dem Treffen halten sich Anleger tendenziell bedeckt", beschreibe Arthur Brunner von der ICF Bank. Powell habe sich in seiner Rede allerdings alle Optionen offen gehalten, er sei bereit, "angemessen zu reagieren, um die US-Wirtschaft zu stützen". Ob dazu weitere Zinssenkungen nötig seien, sei er jedoch vage geblieben. "Allerdings sehen wir zusätzliche Anzeichen dafür, dass sich die globale Wirtschaft abkühlt, vor allem in Deutschland und in China." Die Mitglieder des Offenmarktauschusses seien sich laut jüngstem FOMC-Sitzungsprotokoll uneins über den richtigen Kurs. Zwei Teilnehmer hätten wohl gegen eine weitere Zinssenkung gestimmt, andere wiederum eine Reduzierung um 0,5 Prozent gefordert. ...

