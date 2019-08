Hannover (www.anleihencheck.de) - Mitte August geschah etwas historisch Bemerkenswertes: Erstmals seit 2007 fiel die Rendite der zehnjährigen US-Treasuries wieder unter jene der zweijährigen, so Bernd Krampen und Christian Lips, Chefvolkswirt bei NORD/LB.Zwar sei der Term-Spread mittlerweile wieder leicht positiv, doch sei diese Entwicklung vor allem aus einem Grund bedeutsam: Eine negative Zinsdifferenz 10J minus 2J - sprich eine inverse Zinsstruktur - sei in der Vergangenheit oftmals ein Vorbote für eine nahende Rezession gewesen. Nach Auftreten eines negativen Term-Spreads (10J-2J) habe es in der Vergangenheit durchschnittlich knapp 20 Monate gedauert, bis die US-Wirtschaft in eine Rezession geschlittert sei. ...

