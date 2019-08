Clark Europe hat mit dem EPX20i-32i eine neue elektrische Stapler-Baureihe auf den Markt gebracht, die es laut dem Unternehmen bei Leistung und Kosten mit Verbrenner-Staplern gleichziehen soll. Selbst in der Anschaffung soll der EPXi auf dem Niveau eines Verbrenners liegen, was bislang für die Betreiber ein Hinderungsgrund war. Das liegt nicht nur am Antrieb, sondern auch einer angepassten Ausstattung: ...

