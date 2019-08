BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat auf die Ankündigung eines baldigen Deutschlandbesuchs von US-Präsident Donald Trump reagiert und erklärt, einen solchen würde man sehr begrüßen. "Deutschland und die Vereinigten Staaten sind natürlich ein so enger Partner, dass ein Besuch des US-Präsidenten hier immer willkommen ist", sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Die Vereinigten Staaten gehören zu unseren engsten Partnern, und selbstverständlich würde die Bundesregierung einen Besuch des US-Präsidenten sehr begrüßen", erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin. Derartige Verabredungen würden gemeinsam getroffen.

Trump hatte am Montag bei einem Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Biarritz angekündigt, er werde "sehr bald" in Deutschland sein, jedoch keinen Termin für einen Besuch genannt. Demmer betonte in Berlin, die Bundesregierung gebe Termine wie üblich am Freitag der Vorwoche bekannt.

August 26, 2019 07:05 ET (11:05 GMT)

