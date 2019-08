thyssenkrupp, Osram & Co.: So profitieren Anleger vom Übernahme-Poker

Am deutschen Markt für Übernahmen und Fusionen bleibt es spannend. Laut einem Bericht im "Handelsblatt" führt thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001) derzeit Gespräche über eine Übernahme von Klöckner & Co (WKN: KC0100 / ISIN: DE000KC01000). "Das Vorhaben ist sehr konkret und hat gute Chancen, umgesetzt zu werden," heißt es in dem entsprechenden Beitrag.

thyssenkrupp will sich neu aufstellen

Eine Übernahme ist dementsprechend gut möglich und würde auch zur aktuellen Strategie von thyssenkrupp passen. Denn Deutschlands größter Stahlkonzern ist dabei, sich ganz neu aufzustellen, nachdem die EU-Kommission eine Fusion des eigenen Stahlgeschäfts mit den europäischen Stahlaktivitäten von Tata Steel (WKN: A0DQQE / ISIN: TH0692010R12) untersagt hatte.

Stahlsparte soll gestärkt werden

Über einen möglichen Deal zwischen thyssenkrupp und Klöckner & Co wurde bereits im Vorfeld gemutmaßt. Auch das "manager magazin" brachte einen solchen Zusammenschluss ins Spiel. Ziel von thyssenkrupp ist es demnach, die Stahlsparte zu stärken. Gleichzeitig erhofft sich der Konzern Einnahmen aus dem geplanten Börsengang oder Verkauf der Aufzugsparte.

