Köln/Frankfurt (ots) - Die DER Touristik Group veröffentlicht eine Grundsatzerklärung zum Schutz der Menschenrechte. Damit bekräftigt das International Board der Gruppe die hohe Relevanz, die das Stärken der Menschenrechte und Vorbeugen von Menschenrechtsverletzungen für die Unternehmensgruppe hat. Die Grundsatzerklärung gilt für alle eigenen Geschäftstätigkeiten sowie Geschäftspartner weltweit entlang der touristischen Wertschöpfungskette.



"Die Achtung der Menschenrechte ist für unser Unternehmen von sehr großer Bedeutung. Gemäß unserer Unternehmenswerte handeln wir ethisch und nachhaltig, um sicherzustellen, dass wir und unsere Partner die Interessen von Gesellschaft und Umwelt schützen. Wir wollen positive Entwicklungen vorantreiben und negativen Entwicklungen entgegenwirken", sagt Sören Hartmann, CEO DER Touristik Group.



Die Grundsatzerklärung basiert auf international gültigen Standards und Richtlinien wie beispielsweise der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (UN).



Priorität auf dem Schutz von Kindern und von Arbeitnehmerrechten



Im Jahr 2018 hat die DER Touristik Group eine Analyse der wesentlichen menschenrechtlichen Risiken durchgeführt. Das Ziel war, tatsächliche und potentielle negative Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten auf Menschenrechte zu ermitteln. Die Analyse ergab, dass der Schutz von Kindern sowie der von Arbeitnehmern besonders sensible Bereiche sind. Das Unternehmen will daher insbesondere auf diesem Gebiet positive Entwicklungen vorantreiben und noch mehr zielgerichtete Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von Betroffenen ergreifen.



Für die DER Touristik Group ist die Einhaltung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht eine fortlaufende Aufgabe. Daher prüft sie kontinuierlich, wo bei ihrem unternehmerischen Handeln besondere Risiken für Menschenrechtsverletzungen bestehen und wie diesen entgegengewirkt werden kann.



Standards für Mitarbeiter und Partner weltweit



Bereits vor ihrer offiziellen Grundsatzerklärung engagierte sich die DER Touristik Group für den Schutz von Menschenrechten und setzte zahlreiche Maßnahmen um, deren Umfang nun ausgeweitet und standarisiert wird. Dazu gehören das Entwickeln und Anpassen von Richtlinien und Prozessen, aber auch das Ausweiten des Schulungsprogrammes für Mitarbeiter an den Unternehmensstandorten, sowie Mitarbeiter der Hotels und Zielgebietsagenturen. An Leistungsträger wie Lieferanten und Dienstleister werden konkrete Anforderungen, die von Zertifizierungs-anforderungen begleitet werden, formuliert. Auch das Fördern von Bildungs- und Entwicklungsprojekten, ein fester Bestandteil der Arbeit der DER Touristik Foundation, sowie der Aufbau eigener Initiativen zur Stärkung der Arbeitnehmerrechte und dem Schutz von Kindern befinden sich in der Umsetzung.



Jede dieser Maßnahmen fördert das Verständnis aller Beteiligten für das Thema, schafft Aufmerksamkeit, zeigt Handlungsansätze auf und treibt positive Entwicklungen für die Achtung der Menschenrechte im Tourismus voran.



Kräfte bündeln im Tourismus



Die DER Touristik Group engagiert sich in mehreren Brancheninitiativen der Touristik, mit dem Ziel mit möglichst vielen Akteuren entlang der Wertschöpfungskette Hand in Hand zusammen zu arbeiten. Zu diesen zählen unter anderem der Deutschen Reiseverband (DRV), der Britische Reiseverband (ABTA) sowie der Round Table for Human Rights und Futouris e.V.



Die Grundsatzerklärung "Menschenrechte" http://ots.de/b4TYIV



Hintergrund



Die DER Touristik Group mit Sitz in Köln zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter ihr Dach gehören über 130 Firmen, ihr Gesamtumsatz lag 2018 bei 6,7 Milliarden Euro. Die DER Touristik Group ist die Reisesparte der REWE Group. Sie beschäftigt 10.500 Mitarbeiter in 15 europäischen Ländern. Jährlich verreisen 9,9 Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Dazu zählen Marken wie Dertour und ITS in Deutschland, Kuoni und Helvetic Tours in der Schweiz, Exim Tours und Kartago Tours in Osteuropa, Apollo in Skandinavien sowie Kuoni in Großbritannien und Frankreich. Hinzu kommen rund 2.800 Reisebüros - darunter der deutsche Marktführer DER Reisebüro - und der Onlinevertrieb. Zur DER Touristik Group zählen fünf Hotelmarken, ein Geschäftsreiseanbieter, eine Fluglinie und Zielgebietsagenturen mit 61 Büros in 26 touristischen Destinationen. Weitere Informationen unter www.dertouristik.com.



