Der US-Pharmaforscher Zogenix (WKN: A14V7E) gibt heute vorbörslich die Akquisition der privaten Botechschmiede Modis Therapeutics und dessen Wirkstoffkandidaten MT1621 gegen Thymidinkinase-2-Mangel bekannt. Die Konditionen unterstreichen das einzigartig lukrative Pharmafeld der seltenen Erkrankungen, den "Rare Diseases".

Zogenix, an der Börse mit einer Marktkapitalisierung von gut 2 Milliarden Dollar gehandelt, sieht die Übernahme als Schritt zu einem führenden Rare-Disease-Player. MT1621 konnte zuletzt in einer Phase-2-Studie überzeugende Ergebnisse liefern. Zogenix hofft, den Produktkandidaten in den USA und Europa zu einer beschleunigten Zulassung ...

