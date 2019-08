Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Freitag ist erstmals ein ETF des Emittenten Tabula ICAV auf Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Damit würden mittlerweile ETFs von insgesamt 26 verschiedenen Emittenten an der Frankfurter Börse notieren. "Wir freuen uns, mit Tabula ICAV einen weiteren neuen ETF-Emittenten für den Xetra-Handel gewonnen zu haben. Der erste ETF aus der Tabula-Produktreihe erweitert unser Angebot an Renten-ETFs um einen zusätzlichen Zugang zum Credit Default Swap-Markt", erkläre Martin Reck, Managing Director Cash Market bei der Deutschen Börse. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...