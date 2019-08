EQS Group-Media / 2019-08-26 / 14:00 *Media Release, 26. August 2019* MONDIANA Show Jumping Festival St. Moritz mit neuem Turnierdirektor sowie Verstärkung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung _Zürich, 26. August 2019_ - MONDIANA, das internationale Springreitturnier in St. Moritz, verstärkt seinen Verwaltungsrat und die operative Leitung. Mit Fritz Pfändler, der zusammen mit Verwaltungsratspräsident und Sportchef Otto Steurer die Turnierdirektion übernimmt, konnte ein ausgewiesener Profi aus dem Pferdesport gewonnen werden. Neu in den Verwaltungsrat des vom 26. bis 29. März 2020 in St. Moritz stattfindenden internationalen Springreitturniers wurden Frau Claudia Menzl und Herr Stefan Hiestand gewählt. Frau Menzl übernimmt mit ihren profunden Fachkenntnissen im Finanzmanagement und als Kennerin der Reitsportszene zudem operativ die Funktion des CEO von Herrn Silvio Martin Staub, der das Unternehmen im August verlassen hat. Mit Fritz Pfändler, Claudia Menzl und Stefan Hiestand ergänzen Profis aus den Bereichen Springreiten, Pferdesport, Turnierorganisation sowie Finanzen das bestehende Team, das neben den Verwaltungsräten und Gründern des Turniers Otto Steurer (VRP), Siro Barino (Kommunikation/Sponsoring), Daniel Weiss (Veterinär) sowie dem Kulm Hotel St. Moritz unter der Leitung von General Manager Heinz E. Hunkeler (VIP Catering) auch international anerkannte Persönlichkeiten wie Frank Rothenberger (Parcourschef) oder Michael Stich (Lead Charity Director) umfasst. Silvio Martin Staub hat das Unternehmen per August verlassen und widmet sich neuen Projekten. Der Verwaltungsrat bedankt sich bei Herrn Silvio Staub für die geleisteten Dienste. Herr Staub hatte in den vergangenen 18 Monaten massgeblich zum Aufbau des Turniers in seiner Funktion als CEO beigetragen. =-- *MONDIANA Show Jumping Festival St. Moritz* MONDIANA ist ein internationales Springreitturnier, das im offiziellen Turnierkalender der Fédération Equestre Internationale (FEI) und des Schweizerischen Verbands für Pferdesport (SVPS) eingetragen ist und einmal jährlich, jeweils Ende März, in der von Stararchitekt Sir Norman Foster konzipierten Kulm Arena des 5*-Hotel Kulm in St. Moritz in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde St. Moritz stattfindet. Jährlich werden über 100 internationale Springreiterinnen und Reiter, darunter wichtige Vertreter der Weltrangliste, in St. Moritz erwartet. Das Turnier findet im Jahr 2020 vom 26. bis 29. März als 4*-, und Amateurwettbewerb statt, im Jahr 2021 wird das Turnier um die 5*-Klasse ergänzt. Das Turnier hat sich zum Ziel gesetzt, die faire und schonende Behandlung des Pferdes zu fördern sowie die Nachhaltigkeit der Ressourcen und der Natur im Engadin als CO2-neutrale Veranstaltung zu sichern. Für weitere Auskünfte: Siro Barino Email: siro@barino.ch Tel. +41 79 335 24 24 www.mondiana.ch Emittent/Herausgeber: MONDIANA AG Schlagwort(e): Unternehmen Ende der Medienmitteilung 862819 2019-08-26

