US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzlerin Angela Merkel haben im transatlantischen Handelsstreit versöhnliche Töne angeschlagen.Er hoffe, keine Zölle auf deutsche Autos erwägen zu müssen, sagte Trump am Rande des G7-Gipfel der führenden Industriestaaten in Biarritz. Zudem hoffe er, dass er einen "guten und fairen Deal" mit der Europäischen Union abschließen könne, auch wenn die EU in dieser Beziehung ähnlich "hart" wie China sei. Er habe das Thema Handel auch mit der Kanzlerin erörtert. ...

