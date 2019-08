Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Evotec wieder. Zuletzt gelang es der Evotec-Aktie sich von ihrem starken Rücksetzer wieder zu erholen. Die psychologisch wichtige 20 Euro-Marke konnte zunächst zurückerobert werden. Am Freitag fiel das Wertpapier nun aber wieder darunter. Bei den Verkäufen steht Vonovia auf dem vierten Platz. Der Konzern hat sich über die Berliner Politik beklagt und ausgerechnet wie hoch die Belastungen durch den Mietendeckel in Berlin wären.