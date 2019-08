Die Parteispitze der Linken stellt sich ausdrücklich hinter die Pläne für einen Mietendeckel in Berlin. Das Vorhaben von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) sei "genau das, was das Land Berlin jetzt braucht", sagte die Linken-Bundesvorsitzende Katja Kipping am Montag in Berlin. "Der Berliner Mietendeckel ist eine Reaktion auf das riesige Marktversagen im Bereich der Miete." Kritik der Berliner Sozialdemokraten wies Kipping zurück. Die SPD müsse sich entscheiden, ob sie an der Seite der Miethaie oder an der Seite der Mieter stehen möchte.

Nach Lompschers am Wochenende bekannt gewordenen Eckdaten dürften Wohnungen in Berlin in den kommenden Jahren nicht mehr als knapp acht Euro pro Quadratmeter kosten. Sebastian Walter, Spitzenkandidat der Brandenburger Linken für die bevorstehende Landtagswahl, befürwortet die Pläne. Ein Mietendeckel verhindere weder Neubau noch Wachstum, schütze die Mieter jedoch vor "Mietenwahnsinn"./ax/DP/jha

ISIN DE000A0HN5C6 DE000LEG1110 DE000A1ML7J1

AXC0169 2019-08-26/14:49