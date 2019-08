ADC Therapeutics nutzt die Multinomics-Plattform von Freenome, um Biomarker zu identifizieren, die mit der klinischen Antwort auf ADCT-402 (Loncastuximab tesirine) korrelieren

LAUSANNE, Schweiz, und SAN FRANCISCO SÜD, Kalifornien, Aug. 26, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- DC Therapeutics, ein Onkologie-Unternehmen im Bereich der Wirkstoffentdeckung und -entwicklung, das sich auf die Entwicklung von Antikörper-Medikamentenkonjugaten (ADCs) spezialisiert hat, und Freenome, ein Biotechnologieunternehmen, das den Weg zu den umfassendsten Multiomics-Plattformen für die Krebsfrüherkennung durch eine Routine-Blutentnahme gebahnt hat, haben heute bekannt gegeben, dass sie eine Kooperation hinsichtlich der Biomarker-Entwicklung eingegangen sind, bei der ADC Therapeutics die Plattform von Freenome nutzen wird, um Patienten zu identifizieren, die am wahrscheinlichsten auf eine Therapie mit ADCT-402 (Loncastuximab tesirine) ansprechen. ADC Therapeutics evaluiert derzeit ADCT-402 in einer zulassungsrelevanten klinischen Phase-II-Studie bei Patienten mit rezidivierendem oder refraktärem diffusem großem B-Zell-Lymphom (DLBCL).



Die Plattform von Freenome wird die Tumor-Heterogenität und systemische Immunantwort charakterisieren, um die Krebs-Signaturen aus dem Blut von den DLBCL-Patienten zu identifizieren, die an der klinischen Phase-II-Zulassungsstudie von ADC Therapeutics teilnehmen. Der Multiomics-Ansatz wird es ADC Therapeutics ermöglichen, bei der Entwicklung einer Biomarker-Signatur eine große Bandbreite von DNA, RNA und Proteinmarkern zu berücksichtigen.

"Unsere Partnerschaft mit ADC Therapeutics validiert unsere einzigartige Multiomics-Plattform und ihr Potenzial, biopharmazeutischen Unternehmen zu helfen, innovative Krebstherapien für betroffene Patienten zu entwickeln", so Gabe Otte, Chief Executive Officer von Freenome. "Unsere Plattform kann den Partnern im Bereich der Biopharmazie helfen, die Biomarker-Entwicklung zu verbessern und die Entwicklung von Wirkstoffen zu beschleunigen, um Patienten zu identifizieren, die wahrscheinlich auf die Therapie ansprechen. Darüber hinaus unterstreicht die Partnerschaft das Potenzial unserer Plattform, um Tumor- und Immunsignaturen für hämatologische Krebserkrankungen sowie für solide Tumoren bereitzustellen, zumal ADCT-402 auf hämatologische Tumore abzielt. In Kombination mit der laufenden Entwicklung unserer Krebsfrüherkennungstests kommen wir unserem Ziel näher, Ärzten und Patienten dabei zu helfen, eine präzise Gesundheitsversorgung zu bieten bzw. zu erhalten, indem wir Krebs im frühestem Stadium identifizieren, wenn die Therapie am effektivsten ist."

"Wir freuen uns, die einzigartige Plattform von Freenome wirksam einzusetzen, um unsere Identifizierung zu verbessern und besser diejenigen Patienten zu erkennen, die am wahrscheinlichsten von einer Behandlung von ADCT-402 profitieren werden, da ADCT-402 eine signifikante klinische Einzelwirkstoffaktivität bei einer breiten Population von Patienten mit rezidivierendem oder refraktärem diffusem großem B-Zell-Lymphom gezeigt hat", erklärte Patrick van Berkel, Senior Vice President of Research and Development bei ADC Therapeutics. "Diese Partnerschaft trägt zu unseren kontinuierlichen Anstrengungen im Bereich der Biomarker-Forschung bei, die sich unserer Meinung nach bei unserer Fortsetzung der klinischen Entwicklung von ADCT-402 vorteilhaft auswirken werden."

Die finanziellen Bedingungen der Zusammenarbeit wurden nicht bekannt gegeben.

Über die Multiomics-Plattform von Freenome

Die Multiomic-Plattform von Freenome erkennt biologische Schlüsselsignale von Routine-Blutentnahmen. Die Plattform integriert Proben für zellfreie DNA, Methylierung und Proteinen mit modernen computergestützten biologischen Technologien und maschinellen Lerntechniken, um zusätzliche Signaturen zu identifizieren, die angesichts der Tatsache, dass die molekularen Krebs-Subtypen von Natur aus heterogen sind, die Genauigkeit bei der Früherkennung von Krebs verbessern. Diese Strategie umfasst eine multidimensionale Sicht auf sowohl vom Tumor als auch vom Immunsystem abgeleitete Signaturen , die eine Früherkennung von Krebs ermöglichen, anstatt sich lediglich auf vom Tumor abgeleitete Marker zu verlassen, wobei die frühen Anzeichen von Krebs möglicherweise übersehen werden. Der erste Krebstest von Freenome bezieht sich auf das Screening von Darmkrebs, der zweittödlichsten Krebsart in den USA. Bei einer frühen Erkennung weist Darmkrebs eine Fünf-Jahres-Überlebensrate von 90 Prozent auf, im Vergleich zu 14 Prozent bei einer Erkennung im fortgeschrittenen Stadium - das besagen Daten aus dem Surveillance, Epidemiology, and End Results Program des Freenome National Cancer Institute.

Über Freenome

Freenome ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das bei der Erstellung der umfassendsten Multiomics-Plattform zur Krebsfrüherkennung Pionierarbeit geleistet hat. Durch die Kombination tiefgreifender Erfahrung in der Molekularbiologie mit moderner computergestützter Biologie und Maschinenlerntechniken zur Erkennung von mit der Krankheit verbundenen Mustern unter Milliarden von zirkulierenden, zellfreien Biomarkern, entwickelt Freenome einfache und präzise Bluttests zur Krebsfrüherkennung und Integration von umsetzbaren Erkenntnissen im Bereich des Gesundheitssystems, um zwischen dem Gesundheitswesen und der Wissenschaft eine Feedbackschleife yum maschinellen Lernen zu operationalisieren. Beispiele der neuen Forschungstätigkeiten von Freenome umfassen Fortschritte im Bereich des Verständnisses der Nutzung von maschinellem Lernen für die Früherkennung von Darmkrebs, wie bei der Digestive Disease Week vorgestellt wurde, und die Nutzung der cfDNA-Fragment-Abdeckung zur Vorhersage der Genexpression, wie beim Jahrestreffen der American Association for Cancer Research vorgestellt wurde. Freenome hat seinen Hauptsitz im südlichen Stadtgebiet von San Francisco, Kalifornien. Weitere Informationen über Freenome finden Sie unter www.freenome.com und offene Stellen unter freenome.com/careers .

Über ADCT-402

ADCT-402NCT03589469 ), einer klinischen Phase-Ib-Studie in Kombination mit Ibrutinib bei Patienten mit R/R DLBCL oder MantelzelllymphomNCT03684694 ) und einer klinischen Phase-Ib-Studie in Kombination mit Durvalumab bei Patienten mit R/R DLBCL, MCL oder follikulärem LymphomNCT03685344) untersucht. Die U.S. Food and Drug Administration hat ADCT-402 den Orpha- Drug-Status für die Behandlung von rezidiviertem oder refraktärem DLBCL und MCL erteilt.

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA ist ein Onkologie-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von hochspezifischen Antikörper-Medikamentenkonjugaten.