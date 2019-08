Madetswil (ots) - PANOLIN, der weltweite Spezialist für Hochleistungsschmierstoffe, erweitert sein Biohydrauliköl-Sortiment. Das neue Produkt PANOLIN SPRINT ermöglicht einen kostengünstigen Wechsel von umweltgefährdenden Mineralölen zur umweltschonenden Hydraulikflüssigkeit. Dies unterstützt die PANOLIN-Mission, biologisch abbaubare Hydrauliköle zum globalen Standard zu machen.



PANOLIN ist weltweit als Pionier für umweltschonende Schmierstoffe bekannt. Seit 1983 entwickelt PANOLIN Hochleistungshydrauliköle, die neben hervorragenden Leistungseigenschaften zusätzlich nach internationalen Standards (OECD) biologisch abbaubar sind. Lange Gespräche über die Problematik von Ölleckagen mit Anwender, die in umweltsensibler Umgebung arbeiten, führten PANOLIN dazu, eine Problemlösung zu suchen. Nach einer intensiven Entwicklungszeit war mit PANOLIN HLP SYNTH die Lösung gefunden. Die stete Entwicklung und enge Zusammenarbeit mit Anwendern haben zum weltweiten Erfolg geführt.



Bio-Hydrauliköl als weltweiter Standard



«Es genügt heute nicht mehr, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das umweltfreundlich ist. Das neue Produkt muss den hohen Ansprüchen der Verbraucher genügen oder besser noch - diese übertreffen und gute Wirtschaftlichkeit garantieren. Mit PANOLIN SPRINT können wir nun diese Premium-Anforderungen zu einem günstigen Preis anbieten», erklärt Tim Lämmle, Vizepräsident von PANOLIN International Inc. den Medien.



Die Qualität von PANOLIN Bioölen hat globale Anerkennung gefunden, dies widerspiegelt sich in den vielen Herstellerfreigaben und Umweltzeichen. Das technisch führende Hydrauliköl PANOLIN HLP SYNTH ist auf Basis gesättigter Ester formuliert und ermöglicht im Vergleich mit einem Hydrauliköl auf Mineralölbasis eine 5- bis 10-fach längere Einsatzdauer, dies steigert die Wirtschaftlichkeit. Der langfristige Einsatz von PANOLIN-Produkten bringt Unternehmen erhebliche Kosteneinsparungen. Gleichzeitig weiss der Kunde, dass im Fall eines Lecks die Umwelt bestmöglich geschützt ist.



Durch die positiven Erfahrungen und die zahlreichen Kunden-Feedbacks aus unterschiedlichsten Branchen weltweit entwickelte sich die Mission: «PANOLIN macht umweltschonende Hochleistungsschmierstoffe zum globalen Standard.» Diese Vision wird durch Gesellschaft und Regulatoren unterstützt, denn man hat erkannt, dass in der Gegenwart und Zukunft unser Handeln nur minimale Auswirkungen auf unsere Umwelt haben darf.



Einstieg in die «Biowelt»



Das neue PANOLIN SPRINT ermöglicht einen kostengünstigen Einstieg in die Verwendung von leistungsstarken Bio-Hydraulikölen. Während das bekannte und bewährte PANOLIN HLP SYNTH für eine lange Lebensdauer konzipiert ist, ist PANOLIN SPRINT zwar für den gleichen Einsatz, nicht aber für die selbe Einsatzdauer ausgelegt. PANOLIN SPRINT ist im Gegensatz zum «Marathonläufer» PANOLIN HLP SYNTH eher der «Kurzstrecken-Sprinter».



Das Produkt ist als Einsteigerprodukt konzipiert und macht Anwendern den Investitionsschritt in die «Biowelt» leichter. PANOLIN SPRINT ist biologisch schnell abbaubar und zu 100% kompatibel mit PANOLIN HLP SYNTH. Ein Upgrade ist damit jederzeit möglich, was bei Bioölen sonst nicht üblich ist.



PANOLIN-Bioöle helfen seit 35 Jahren, unsere Umwelt zu entlasten. Die hochentwickelten Schmierstoffe leisten durch die verlängerten Ölwechselintervalle einen aktiven Beitrag zur Ressourcenschonung und CO2-Reduktion. Das ist gut für die Umwelt und steigert die Wirtschaftlichkeit des Anwenders. PANOLIN weiss, dass sich nur Produkte durchsetzen, die ökonomisch interessant, technisch ausgereift und umweltschonend sind.



Über PANOLIN



Die PANOLIN Gruppe ist aus der 1949 gegründeten PANOLIN AG entstanden. Die Gruppe ist ein eigenständiges Schweizer Familienunternehmen mit Sitz und eigener Produktion in Madetswil, nahe Zürich. Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Schmierstoffen sind nach ISO 9001 und ISO 14001 sowie ABS (American Bureau of Shipping) zertifiziert. Innovation, Flexibilität und Kompetenz, verbunden mit einer ausgesprochenen Kundennähe, machen die PANOLIN Gruppe zu einem leistungsfähigen Partner in Sachen Schmierstoffe.



