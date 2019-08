SUSPENSION OF TRADING: AMER SPORTS CORPORATION Trading in the shares of Amer Sports Corporation was suspended on the Nasdaq Helsinki today at 16:16 EET related to delisting process. Identifiers: Trading code: AMEAS ISIN code: FI0009000285 id: 24235 Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260 * * * * * * * * * * * * * * TIEDOTE, 26.8.2019 OSAKKEET KAUPANKÄYNNIN KESKEYTYS: AMER SPORTS OYJ Kaupankäynti Amer Sports Oyj:n osakkeilla keskeytettiin Nasdaq Helsingissä tänään kello 16:16 liittyen listaltapoistamisprosessiin. Perustiedot: Kaupankäyntitunnus: AMEAS ISIN-koodi: FI0009000285 id: 24235 Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260