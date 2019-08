Ein µModule-Baustein ähnelt einem oberflächenmontierbaren IC, enthält aber sämtliche notwendigen unterstützenden Komponenten, die normalerweise nötig sind, um eine Schaltung zur Leistungswandlung zu konstruieren. Dies sind ein DC/DC-Controller, MOSFETs, Induktivitäten, Kondensatoren oder Widerstände, die alle auf einem thermisch effizienten Laminatsubstrat aufgebaut sind und sich anschließend mit einer Plastikkappe kapseln lassen. Das Ergebnis ist eine komplette Stromversorgung, die sich einfach auf eine Leiterplatte (PCB) löten lässt.

Ein genauer Blick auf den internen Aufbau eines typischen µModule-Produkts offenbart, dass die Gehäuseoptionen entweder ein LGA (land grid array) oder ein BGA (ball grid array) sind. Die verwendeten Komponenten, um die interne getaktete Stromversorgungsschaltung zu erstellen, können dabei ein einzelner, ungehauster Chip sein, aber auch Bausteine im eigenen Gehäuse. Nichtsdestotrotz sind alle diese Komponenten auf einem Laminatsubstrat aus Bismaleimid-Triazin (BT) montiert, das ein sehr gutes elektrisches und thermisches Verhalten hat. Zudem sind µModule nicht nur hoch integriert, sie bieten auch noch andere bessere Eigenschaften und Leistungscharakteristika als Wettbewerbsalternativen. Nach den hohen Qualitätsstandards der Industrie gefertigt reduziert diese Produktfamilie das Risiko, die Zeit und den Aufwand, um erfolgreich Lösungen mit hoher Leistungsdichte zu entwickeln.

Probleme der Leistungselektronik

Die Erfahrung in der Entwicklung von Leistungselektronik nimmt auf globaler Basis immer weiter ab und es gibt in den meisten Entwicklungsstandorten einfach nicht genug Ressourcen für die Entwicklung von Stromversorgungen. Laut Fachpresse beträgt das Durchschnittsalter eines Diplomingenieurs 57 Jahre - und dies ist eine globale Statistik, in der China das jüngste Durchschnittsalter aufweist. Die größten Probleme der Entwicklungsingenieure von Leistungselektronik bestehen darin, dass es zu wenige Mitarbeiter gibt, um die Arbeit zu erledigen. Zusätzlich stellen das Finden der optimalen Komponenten für eine Entwicklung und der Druck einer schnellen Markteinführung die Entwickler vor eine große Herausforderung.

Diese Probleme veranlassten Analog Devices dazu eine vollständige Stromversorgung zu entwickeln, die ab Lager mit allen Leistungskriterien sofort in der Endanwendung einsatzfähig ist. Dabei ist auch die benötigte Leiterplattenfläche von großer Bedeutung, denn es sind immer mehr Funktionen und Fähigkeiten in immer kleinere Formate zu packen. Dies hat zur Folge, dass auch die thermischen Anforderungen weiter steigen, da Entwickler versuchen, immer mehr Fähigkeiten in immer engere Räume zu integrieren und damit mehr Versorgungsleistung in ...

