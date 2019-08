Der Goldpreis kann von der Verunsicherung an den Finanzmärkten profitieren und steigt und steigt. Am Montag gar auf ein neues Rekordhoch - in Euro. Über die Gründe, die Aussichten und die Möglichkeiten an der Entwicklung zu partizipieren spricht Derivate-Experte Anouch Wilhelm, Commerzbank, mit Börse Stuttgart TV.