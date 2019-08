Der Altpapiersektor in Europa befindet sich in einer Krisensituation. "Eine wachsende Zahl an Unternehmen, die in der Erfassung und Verwertung von Altpapier aktiv sind, stellen ihre Aktivitäten vorübergehend oder dauerhaft ein", warnte ERPA, die Altpapiersparte des europäischen Recyclingdachverbands EuRIC, am Montag in einer Erklärung. Dies stehe im Widerspruch zum Ziel des Übergangs zu einer Kreislaufwirtschaft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...