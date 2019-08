ORBIS AG: DGAP-Ad-hoc: ORBIS AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung ORBIS AG: 26.08.2019 / 16:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ORBIS AG gibt Angebot für Kauf der Data One GmbH ab Saarbrücken, den 26. August 2019 - Das international tätige Software- und Business-Consulting-Unternehmen ORBIS AG aus Saarbrücken wird ein Angebot zum Kauf der Data One GmbH, die ihren Hauptsitz ebenfalls in Saarbrücken hat, vorlegen. Der Vorstand der ORBIS AG hat heute beschlossen in konkrete Vertragsverhandlungen über den Kauf von 100 % der Geschäftsanteile des IT-Dienstleisters einzutreten. Der Aufsichtsrat der ORBIS AG wurde vom Vorstand informiert und hat heute seine Zustimmung gegeben. Mit einer Übernahme der Data One GmbH würde die ORBIS AG sowohl ihr Dienstleistungs- und Softwareangebot im Bereich Microsoft (Modern Workplace, technische Beratung beim Betrieb inklusive Cloud Transformation) als auch im Bereich SAP (Cloud Business mit SAP SuccessFactors, SAP Business ByDesign und SAP S/4HANA Cloud) ergänzen. Die Data One GmbH soll auch zukünftig als eigenständiges Unternehmen am Markt aktiv sein, das wie bisher vorwiegend das Marktsegment kleinerer mittelständischer Unternehmen sowohl in Deutschland, Luxemburg und in der Schweiz adressiert. In den vergangenen Geschäftsjahren hat die Data One GmbH mit mehr als 80 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 10 Mio. Euro pro Jahr und eine EBIT-Marge von ca. 3,5 % erwirtschaftet. Der Kaufvertrag soll nach Verhandlungen der vertraglichen Details bis Ende Oktober 2019 von allen Vertragsparteien unterzeichnet werden. Für die Akquisition wird die ORBIS AG auf vorhandene liquide Mittel zurückgreifen. Kontakt: Dr. Sabine Stürmer Leiterin Investor Relations, Telefonnummer:0681 9924 605 26.08.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ORBIS AG Nell-Breuning-Allee 3-5 66115 Saarbrücken Deutschland Telefon: +49 (0)6819 924-0 Fax: +49 (0)6819 924-111 E-Mail: info@orbis.de Internet: www.orbis.de ISIN: DE0005228779 WKN: 522877 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 862841 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 862841 26.08.2019 CET/CEST ISIN DE0005228779 AXC0205 2019-08-26/16:24