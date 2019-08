HAEMATO AG: Zwischenbericht 2019 DGAP-News: HAEMATO AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Halbjahresergebnis HAEMATO AG: Zwischenbericht 2019 26.08.2019 / 16:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News der HAEMATO AG: Die HAEMATO AG konnte im ersten Halbjahr 2019 ein EBITDA in Höhe von Mio. EUR 1,69 erreichen. Der Umsatz belief sich auf Mio. EUR 94,0. Die HAEMATO AG, Berlin (ISIN: DE0006190705), erzielte in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres einen IFRS-Konzernumsatz in Höhe von Mio. EUR 94,0 (Vorjahr: Mio. EUR 143,7) sowie ein Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBITDA) in Höhe von Mio. EUR 1,69. Bedingt durch die allgemein rückläufige Aktienmärke ergab sich auf Grund von Wertberichtigungen auf Finanzanlagen insgesamt ein Fehlbetrag von Mio. EUR 2,1 zum 30.06.2019. Die HAEMATO Gruppe konnte im ersten Halbjahr 2019 nicht an die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre anknüpfen. Dennoch zeigt das positive operative Ergebnis trotz erheblich niedrigerer Umsätze die "Robustheit" des Geschäftsmodells. Mit der Umsetzung der eingeleiteten Maßnahmen und der Beendigung der monatelangen Diskussionen um die Importquote durch Verabschiedung des Gesetzes für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung Ende Juni 2019 und der damit einhergehenden Inkraftsetzung einer neuen Importquote für deutsche Apotheken sehen wir die Weichen für eine Umkehrung des Trends gesetzt. Bereits am 10.07.2019 fand in Berlin die ordentliche Hauptversammlung 2019 der HAEMATO AG statt. Die Tagesordnungspunkte stießen auf große Zustimmung bei den Aktionären. Vorstand und Aufsichtsrat wurden für das Geschäftsjahr 2018 entlastet und auch alle weiteren Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit angenommen. Die anwesenden Aktionäre stimmten zu, eine Dividende in Höhe von 0,10 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2018 auszuschütten. Der Zwischenbericht der HAEMATO AG ist ab sofort einsehbar unter https://haemato.ag/investoren/veroeffentlichungen Über die HAEMATO: Die HAEMATO AG, 1993 gegründet, ist ein pharmazeutisches Unternehmen. Der Fokus der Geschäftsaktivitäten liegt auf den Wachstumsmärkten der hochpreisigen Spezial-Pharmazeutika. Schwerpunkte bilden Therapien bei Krebs, HIV und anderen chronischen Krankheiten. Die HAEMATO AG ist im Basic Board (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Kennzahlen zur Aktie der HAEMATO AG: Gezeichnetes Kapital: EUR 22.867.154 Börsennotierte Aktiengattung: Inhaber-Stammaktien ISIN: DE0006190705 WKN: 619070 Börsenkürzel: HAE Kontakt: HAEMATO AG, Investor Relations Telefon: +49 (0)30 897 30 86 70 ir@haemato.ag 26.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: HAEMATO AG Lilienthalstraße 5c 12529 Schönefeld Deutschland Telefon: +49 (0)30 897 30 86 70 Fax: +49 (0)30 897 30 86 79 E-Mail: ir@haemato.ag Internet: www.haemato.ag ISIN: DE0006190705 WKN: 619070 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 863245 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 863245 26.08.2019 ISIN DE0006190705 AXC0213 2019-08-26/16:43