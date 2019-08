In Brasilien brennt der Regenwald, in Deutschland warnt die Umweltschutzorganisation vor einem Waldsterben 2.0 - den Wäldern der Welt geht es schlecht. Förster Peter Wohlleben kritisiert Politik und Forstwirtschaft.

WirtschaftsWoche: Herr Wohlleben, große Teile des brasilianischen Regenwaldes stehen in Flammen und erst jetzt reagiert ein Teil der Welt mit medialer Aufmerksamkeit, fürchtet umso heftigere Klimafolgen. Wie schätzen Sie die Brände ein?Peter Wohlleben: Die Bilder sind natürlich schrecklich. Was wir im Amazonas sehen, hat aber nichts mit dem Klimawandel zu tun. Der Regenwald brennt von Natur aus nicht. Ich gehe davon aus, dass das alles Brandstiftungen sind. Der Platz für den landwirtschaftlichen Anbau von Soja oder Ähnlichem ist knapp und begehrt.

Dem brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro wird eine Teilschuld daran gegeben. Angesichts der Abholzung des brasilianischen Regenwaldes hatte die Bundesregierung angekündigt, Förderungen für Projekte zum Schutz des Regenwaldes zu unterbrechen. Bolsonaro antwortete: "Nehmen Sie diese Knete und forsten Sie Deutschland wieder auf, ok? Dort ist es viel nötiger als hier." Hat er Recht, haben eher die deutschen Wälder Hilfe nötig?So ungern ich Bolsonaro Recht gebe, in dieser Sache hat er einen Punkt. Brasilien hat noch knapp 70 Prozent Urwald. Im Vergleich dazu stehen in Deutschland so gut wie keine Urwälder mehr. Wir sollten erstmal vor unserer eigenen Haustür für Ordnung sorgen, bevor wir andere verurteilen oder missionieren wollen. Allerdings möchte ich auch betonen: Es ist wichtig, dass wir jetzt die brasilianischen Umweltschützer unterstützen. Brasilien ist nicht nur Bolsonaro.

Die Umweltschutzorganisation BUND warnt vor einem Waldsterben 2.0. Warum geht dem deutschen Wald so schlecht?Wir müssen uns erstmal die Frage stellen: Ist das, weswegen da gerade das Waldsterben 2.0 ausgerufen wird, überhaupt Wald? Oder ist das eher so etwas wie eine Plantage? Intakte Buchenwälder schaffen ganz gut, den gestiegenen Temperaturen zu trotzen. Wir sehen hier eher ein Problem mit der Forstwirtschaft. Wir haben den Wald eingeteilt in 16 Meter Baumlinien und vier Meter Fahrtwege, das sind mehr Plantagen als Wälder. Dort werden parzellenweise ...

