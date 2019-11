XPRIZE fordert Teams heraus, Technologien zur Erhebung der Biodiversität und zum Schutz der Regenwälder weltweit zu entwickeln

Heute hat XPRIZE, der weltweite Marktführer bei der Planung und Durchführung von Wettbewerben zur Lösung der großen Aufgaben der Menschheit, offiziell den 10 Millionen US-Dollar schweren Rainforest XPRIZE ausgerufen. Teams, die sich für die Teilnahme an dem vierjährigen weltweiten Wettbewerb interessieren, können sich jetzt anmelden. Innovatoren sind dabei aufgerufen, Technologien zu entwickeln, mit denen die Biodiversität im Regenwald ermittelt und katalogisiert werden kann und mit denen Erkenntnisse gewonnen werden können, die über stehende Wälder zu einer neuen Bioökonomie führen könnten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191120005530/de/

(Graphic: Business Wire)

Die Regenwälder werden weiterhin unterschätzt, was in den letzten beiden Jahrzehnten zu schnellem Raubbau geführt hat. Nachdem die Regenwälder einst 14 der Erdoberfläche bedeckten, sind es jetzt nur 6 des Planeten, so National Geographic. Insbesondere die aktuelle Beschleunigung des Kahlschlags am Amazonas, der teils auf illegalen Einschlag und Bergbau sowie auch auf eine ineffiziente Expansion der Landwirtschaft zurückzuführen ist, hat auf der ganzen Welt zur Instabilität des Klimas beigetragen. Alle diese Faktoren haben die Dringlichkeit erhöht, dass die Bedeutung des Erhalts dieser kostbaren Ökosysteme ganz oben auf die Tagesordnung der internationalen Diskussion gesetzt wird. Das Wissen über die gesamte Biodiversität muss sich verbreiten, damit Privatfirmen, Konzerne, Regierungen, Einzelpersonen, lokale Communitys und Indigene, die Engagement für den Erhalt der Regenwälder bewiesen haben, dabei unterstützt werden,dass sie die Regenwälder erhalten und nicht zerstören.

Mit dem Rainforest XPRIZE sollen Teams belohnt werden, die effektive neue Technologien zur Erfassung der tatsächlichen biologischen Vielfalt der Regenwälder entwickeln können. Es sollen so weitere zusätzliche Daten hinzukommen, mit denen der Wert des Schutzes der natürlichen Ressourcen in diesen Wäldern aufgezeigt werden kann. Die Methoden, die aktuell für die Ermittlung und Katalogisierung der Biodiversität genutzt werden etwa persönlich vor Ort durchgeführte Studien, Fernerkundung mit Satelliten oder Radar oder komplexe Spektroskopie können nicht in dem Maßstab genutzt werden und die Daten erfassen, die nötig wären, um den ganzen Reichtum des Ökosystems Regenwald in nachhaltiger Weise zu verstehen. Mit dem Wettbewerb wird eine neue Bioökonomie beschleunigt, während gleichzeitig indigene und lokale Communitys sowie lokale wissenschaftliche Einrichtungen bei der Entwicklung der Lösung miteinbezogen werden. Der Rainforest XPRIZE ist ein Aufruf zur Rettung der Regenwälder durch Entwicklung und Umsetzung transformativer, skalierbarer und bezahlbarer Technologien.

Anousheh Ansari, CEO von XPRIZE, sagte: "Angesichts unseres 25-jährigen Firmenjubiläums passt es gut, dass wir unsere Geschichte mit der Einführung eines Preises fortsetzen, bei dem die Besten und Klügsten zur Entwicklung transformativer Technologien aufgerufen sind, mit denen Anreize für den Erhalt der Regenwälder weltweit geschaffen werden nicht nur für unsere Generation, sondern auch für die kommenden."

"Obwohl sie so wichtig für den Erhalt des Lebens auf der Erde sind, werden die Regenwälder unterschätzt, denn wir kennen einfach noch nicht alles, was es in diesem uralten Ökosystem gibt", sagte Jyotika Virmani, Ph.D., Executive Director des Rainforest XPRIZE. "Ich freue mich, die innovativen Technologien sehen zu dürfen, die aus diesem Wettbewerb erwachsen werden und mit denen wir die unglaubliche Vielfalt des Lebens besser ermessen können. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass der Rainforest XPRIZE für ein neues Verständnis sorgen und das ganze Potential des stehenden Waldes deutlich machen wird. Lokale Communitys sollen uns alle dabei anleiten, im Einklang mit diesen überwältigenden Regenwäldern zu leben."

Die Teams des Rainforest XPRIZE werden komplexe Technologien entwickeln, mit denen die Artenvielfalt der Regenwälder auch unter schwierigen Außenbedingungen schneller, günstig und in unerreichtem Detailreichtum erfasst werden kann, um so Einblicke für die nachhaltige Nutzung und das Wohlergehen des stehenden Waldes zu gewinnen. Interdisziplinäre Teams können neu aufkommende Technologien wie Robotik, Fernerkundung, Datenanalysen, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen nutzen, um die Biodiversität zu erheben, die Herausforderungen bei schwierigen Außenbedingungen zu bewältigen und aufzuzeigen, dass diese Ökosysteme schützenswert sind.

Ganz konkret: Das Siegerteam wird in acht Stunden die Biodiversität in mindestens drei Schichten Wald (Baumriesen, Schirm, Untergehölz und Waldboden) erheben und hieraus einen äußerst umfassenden Bericht zur Biodiversität erstellen. Anhand dieser und weiterer Daten sollen innerhalb von 48 Stunden so viele Einblicke wie möglich gewonnen werden. Zu diesen Einblicken können u. a. neue ökologische Abhängigkeiten, Biodiversität und Klimakonnektivität, ethnologische Forschungsergebnisse oder auch nachhaltige gesellschaftliche Interaktionen mit dem Wald gehören.

Der Wettbewerb besteht aus sieben Monaten für die Registrierung der Teams und drei Monaten für die erste Einreichung technischer Unterlagen. Im Laufe des Wettbewerbs werden Preisgelder in Höhe von insgesamt 10 Mio. US-Dollar vergeben, darunter Bonuspreise in Höhe von bis zu 500.000 US-Dollar für innovative Ansätze bei der Artbestimmung. Sonderpreise werden ferner an bis zu zehn Teams in den Finale gehen, die in den Halbfinale weitergekommen sind.

Während des gesamten Wettbewerbs und nach der großen Preisverleihung wird XPRIZE den Einfluss der Arbeit der Teams mit seiner Arbeit unterstützen und vergrößern und die Bildung zum Thema Schutz des Regenwaldes fördern.

Der Rainforest XPRIZE ist aus der Future of Forests Impact Roadmap entstanden. In der Future of Forests Impact Roadmap (Impact-Fahrplan für die Zukunft der Wälder) wurden sechs Bereiche für Durchbrüche bestimmt, die eine positive Zukunft für die Wälder der Welt einleiten könnten in der die Wälder im Einklang mit einer Umwelt leben, in der ein Gleichgewicht zwischen einem gesunden Ökosystem und den wechselnden Bedürfnissen der Menschheit wie Wirtschaftswachstum, sozialem Fortschritt und politischer Stabilität besteht.

Die Deadline für die Registrierung über die XPRIZE-Website durch die Teams ist der 30. Juni 2020. Vom 1. Juli 2020 bis zum 23. September 2020 können die Teams eine spätere Registrierung beantragen, die im Ermessen von XPRIZE liegt. Für weitere Informationen und zur Anmeldung Ihrer Teilnahmeabsicht besuchen Sie bitte rainforest.xprize.org.

XPRIZE

XPRIZE konzipiert und leitet millionenschwere globale Wettbewerbe, um die Entwicklung technologischer Durchbrüche anzuregen, die eine Hinwendung der Menschheit zu einer besseren Zukunft beschleunigen. Zu den aktiven Wettbewerben gehören der NRG COSIA Carbon XPRIZE in Höhe von 20 Mio. US-Dollar, der 10 Mio. schwere US-Dollar ANA Avatar XPRIZE und der IBM Watson AI XPRIZE über 5 Mio. US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter xprize.org.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191120005530/de/

Contacts:

Katherine Schelbert

katherine.schelbert@xprize.org