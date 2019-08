BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat ihre finanziellen Zusagen für die Bekämpfung des Klimawandels in Schwellen- und Entwicklungsländern konkretisiert. Ab 2020 seien "4 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt zuzüglich weiterer öffentlicher und privater Mittel" angestrebt, teilte ein Sprecher des Entwicklungshilfeministeriums in Berlin mit. Dabei handle es sich um den deutschen Anteil der jährlich 100 Milliarden Dollar, die die G7-Staaten für weltweite Klimaschutzprogramme zugesagt hatten.

Entwicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU) hatte die G7 anlässlich der verheerenden Waldbrände im Amazonasbecken am Sonntag aufgefordert, ihr Versprechen einzuhalten. Die Staaten müssten "bis zum UN-Klimagipfel im September die Zusage verbindlich einlösen", erklärte der CSU-Politiker am Sonntag. Der Schutz des Regenwaldes in Brasilien, aber auch im Kongo und Indonesien sei der wirksamste Klimaschutz.

