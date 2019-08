Frankreich und die USA haben ihren Streit um die französische Digitalsteuer erstmal entschärft. "Wir haben eine Vereinbarung", sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Montag auf dem G7-Gipfel in Biarritz bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Präsident Donald Trump. Die Einigung sei gut für beide Seiten. An dem Tag, an dem es eine internationale Lösung gebe, werde Frankreich die Digitalsteuer abschaffen und bis dahin zu viel gezahlte Steuern zurückzahlen.

Frankreich hatte in diesem Jahr auf nationaler Ebene eine Steuer für global agierende Internet-Unternehmen beschlossen. Washington hält die Abgabe für diskriminierend für multinationale Firmen mit Sitz in den USA - wie zum Beispiel Amazon , Facebook oder Apple . Trump hatte deshalb bereits zuvor mit Strafzöllen auf französischen Wein gedroht./nau/DP/fba

