Blackstone Resources AG (SWX: BLS) ("Blackstone") freut sich bekannt zu geben, dass Blackstone in Indonesien eine strategische Allianz auf einer Joint-Venture Basis mit einem bedeutenden nationalen Partner eingegangen ist. Dieses Joint-Venture ist ein wichtiges Element in der Strategie von Blackstone, um deren Präsenz im Markt der weltweiten Batteriemetalle auszubauen und ein langfristige Zusammenarbeit mit führenden, weltweiten Batterie-Herstellern zu begründen.

Diese Partnerschaft wird anfangs den Export von Erzen, Konzentraten und raffinierten Produkte von Nickel, Kupfer und anderen technologischen Metallen einschliessen. Es wurden Export-Lizenzen gesichert, um den Export von Nickelerz, einem der immer wichtiger werdenden Hauptrohstoffe für Batterien, rostfreien Stahl und Legierungen, zu ermöglichen. Dies wird im späteren Verlauf des Jahres auf nicht raffinierte Metalle ausgebaut.

Dies ist ein weiteres Beispiel, wie Blackstone ihr strategisches Netzwerk einsetzt, um ihren Einfluss im Batteriemetall-Markt weiter zu erhöhen. Dies ist ein grosser Vorteil für die Gesellschaft, welche zukünftig bedeutende Erträge erbringen wird.

Blackstone Resources AG ist eine schweizerische Holdinggesellschaft mit Sitz in Baar, Kanton Zug, die sich auf den Bereich Primärmetalle für den Batteriemarkt konzentriert. Darüber hinaus errichtet, entwickelt und betreibt sie Raffinerien für Gold und Batteriemetalle. Sie bietet direkte Beteiligungen an richtungweisenden Batteriemetalle an, da aufgrund der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen grosse Mengen dieser Metalle wie Kobalt, Mangan, Molybdän, Graphit, Nickel, Kupfer und Lithium benötigt werden. Blackstone hat den neuen Batteriecode BBC entwickelt. Darüber hinaus hat Blackstone ein Forschungsprogramm zu neuen Batterietechnologien für Festkörperbatterien und deren Produktionsverfahren gestartet.

