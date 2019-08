Frankfurt (ots) - Die Zahlen sind eindeutig: Der Verkehr, vorneweg der Straßenverkehr, verursacht der Allgemeinheit gigantische Kosten. Das hat jetzt auch die neueste Studie ergeben, aber wirklich neu ist es nicht. Wenn noch etwas überrascht, dann die Tatsache, dass es manche Leute offenbar immer noch überrascht. Sonst hätten sie längst die Konsequenzen gezogen. Die deutsche Gesellschaft lebt in kollektiver Bewusstseinsspaltung. Wir wissen, dass Umwelt und Gesundheit durch die fossile Ökonomie akut bedroht sind. Aber wir tun, als wäre es anders. Und bezahlen für die Folgen, ob wir nun Auto fahren oder nicht. Das ist beachtlich in einem Land, in dem ansonsten Steuern so verhasst sind wie die Pest. Und es besteht schon eine besondere Verdrängungsleistung darin, zu ignorieren, dass die Verkehrswende am Ende sogar weniger kosten würde als das Weiter so.



