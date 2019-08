Wie die The NAGA Group (WKN: A161NR) soeben per Ad hoc-Meldung mitteilte, springt der bereits bestehende Großaktionär, die chinesische FOSUN-Gruppe (zuletzt: 29,97% des Aktienkapitals) seiner Hamburger Beteiligung einmal mehr unterstützend zur Seite. So möchte die im chinesischen Shanghai ansässige FOSUN durch den Erwerb weiterer 17,22% des Aktienkapitals von anderen Aktionären ihre Beteiligung auf dann 47,19% erhöhen.

Damit wird FOSUN letztlich sowohl direkt als auch indirekt zur Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft aufsteigen. Voraussichtlich wird auch das Führungsteam von The NAGA Group um CTO Benjamin Bilski und CEO Yasin Sebastian Qureshi seinen Anteil an der Gesellschaft durch den Erwerb von Aktien ebenfalls erhöhen. Im Zuge des Erwerbs der Mehrheitsbeteiligung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...