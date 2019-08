Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Hochdorf (pta031/26.08.2019/17:45) - Dr. Peter Pfeilschifter, heute Verwaltungsratspräsident der Pharmalys Laboratories SA, übernimmt per sofort auch die Funktion des CEO der Pharmalys Laboratories SA. Das operative Geschäft wird in den nächsten Tagen an Dr. Pfeilschifter übergeben. Der CEO ad interim der HOCHDORF-Gruppe wird in dieser zusätzlichen Funktion von Mitarbeitenden des Baby Care Teams der HOCHDORF Swiss Nutrition AG unterstützt. Der CEO-Wechsel wurde wegen des Rücktritts von Amir Mechria von allen seinen Funktionen der Pharmalys Laboratories SA notwendig. HOCHDORF übernimmt mit diesem Schritt die Verantwortung für das operative Geschäft der Pharmalys Laboratories SA.



(Ende)



Aussender: HOCHDORF Holding AG Adresse: Siedereistrasse 9, 6281 Hochdorf Land: Schweiz Ansprechpartner: Dr. Christoph Hug Tel.: +41 41 914 65 62 E-Mail: christoph.hug@hochdorf.com Website: www.hochdorf.com



ISIN(s): CH0024666528 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1566834300459



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 26, 2019 11:45 ET (15:45 GMT)