FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX ist am Montag mit einem kleinen Plus aus dem Handel gegangen. Doch der Tag hatte es in sich. Während das Treffen der Notenbanker in Jackson Hole kaum neue Erkenntnisse gebracht hatte, gab es vom G7-Gipfel in Biarritz zumindest versöhnliche Worte zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump. Nicht nur stellte Trump einen Besuch Deutschlands in Aussicht, auch für die Importe europäischer Autos in die USA soll bald eine Lösung gefunden werden.

Für Volatilität an den Börsen sorgten einmal mehr die Tweets des US-Präsidenten in Bezug auf den US-chinesischen Handelskonflikt. Zudem fehlten die Marktteilnehmer aus London, in Großbritannien war Feiertag, wodurch sich die Volatilität verstärkte. Der DAX schloss 0,4 Prozent höher bei 11.658 Punkten. Gold notierte am Morgen in Euro gerechnet auf Rekordhoch.

Automobilwerte gesucht - Immobilienwerte abgewertet

Am Vormittag kam Bewegung in die Aktien der Automobilbranche. Für Zuversicht sorgte, dass Trump auf den baldigen Abschluss eines Handelsabkommens mit der EU setzte, vergleichbar mit dem Abkommen mit Japan. Daraufhin ging es mit den Aktien aus dem Sektor nach oben, Daimler und BMW schlossen 1,5 Prozent höher und VW legten 0,7 Prozent zu.

Auf der Verliererseite standen dagegen die Immobilienwerte mit der geplanten Mietendeckelung. Zwar sei ein Deckel bei rund 8 Euro für den Quadratmeter bislang nur für Berlin vorgeschlagen worden, dies könnte sich aber auf das Land ausdehnen, hieß es an der Börse. Die durchgesickerten Details des Entwurfs deuteten nach Einschätzung der Analysten von Jefferies eher auf eine Mietsenkung als lediglich ein Einfrieren der Mieten hin. So sähen die Regelungen ziemlich niedrige Obergrenzen vor, die wahrscheinlich auf breiter Front sinkende Mieten in Berlin zur Folge haben dürften. Der Immobilienindex in Deutschland verlor 0,8 Prozent, Vonovia fielen 0,6 Prozent, Ado um 5,2 Prozent und Deutsche Wohnen um 3 Prozent.

Der Finanzinvestor KKR hat sich beim Medienkonzern Axel Springer eine beträchtliche Beteiligung gesichert. Bis zum Ablauf der nachträglichen Annahmefrist am 21. August wurden dem Finanzinvestor insgesamt 42,5 Prozent der ausstehenden Aktien angedient. Der Streubesitz der Aktie ist nun soweit gesunken, dass der Aktie die außerordentliche Entnahme aus dem MDAX in den kommenden Tagen droht. Die Springer-Titel gewannen 0,1 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 54,8 (Vortag: 90,3) Millionen Aktien im Wert von rund 2,09 (Vortag: 3,49) Milliarden Euro. Es gab 22 Kursgewinner und acht -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.658,04 +0,40% +10,41% DAX-Future 11.650,00 +0,14% +10,15% XDAX 11.655,45 +0,91% +10,16% MDAX 24.999,67 -0,16% +15,80% TecDAX 2.719,99 -0,02% +11,01% SDAX 10.569,03 -0,74% +11,15% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 178,43% -38 ===

