Möchte der Anleger die tagesinternen Kursbewegungen handeln, dann hat er es derzeit besonders schwer. Sicher, je kürzer das beobachtete Zeitfenster ist, umso sprunghafter sind die Kurse. Das ist nicht neu. Doch so wie in den letzten Wochen und Monaten war es selten. Der Grund liegt am US-Präsidenten Trump, der scheinbar immer sein Smartphone zur Hand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...