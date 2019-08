Gleich zwei Insiderkäufe wurden heute bei der Aktie von SNP Schneider-Neureither & Partner (WKN: 720370) vermeldet. So kaufte (der noch recht neue) Chief Human Resources Officer (CHRO, zu deutsch: Personalchef) Frank Hohenadel Aktien im Gesamtwert von knapp 10.000 Euro (zum Preis von 24,90 Euro je Stück) sowie Verwaltungsratsmitglied Dr. Michael Drill Aktien im Gesamtwert von gut 56.000 Euro (zum Preis von 28,05 Euro je Stück). Insgesamt kauften somit Unternehmensinsider Aktien im Gesamtwert von rund 66.000 Euro.

Die Aktie der Heidelberger, die sich selbst als einen führenden Anbieter von Software und Software bezogenen Dienstleistungen für die Optimierung sowie die Transformation von IT-Systemen, beispielsweise im Zuge von Unternehmenszusammenschlüssen, betrachten, war nach ihrem Höhenflug bis ins Jahr 2017 hinein in den vergangenen zwei Jahren böse abgestürzt. So fiel sie, nach einem neuen Allzeithoch über 48,50 Euro in 2017, bis auf ...

