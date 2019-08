Die aktuelle Markttechnik des DAX zeigt ein interessantes Bild: dem einer auf dem Kopf stehenden Schulter-Kopf-Schulter Formation. Die Chart-Techniker unter uns kennen auch dessen Aussagekraft. Die lautet:Die umgekehrte Schulter Kopf Schulter Formation ist aus Sicht der technischen Analyse eine der wichtigsten Formationen und signalisiert das Ende eines Abwärtstrends. Technisch: Die erste Schulter der Formation entsteht durch ein starkes Absinken der Kurse, z.B. nach einem Crash oder einem mittleren Abwärtstrend wie jüngst. Kurz danach steigen die Kurse in einer Gegenbewegung oder technischen Reaktion. Da am Markt allerdings noch Verkaufspotenzial aufgrund der hohen Unsicherheit besteht, fällt der Kurs auf ein neues Tief, das klar unter dem ersten liegt. Das ist dann der "Kopf". Kurz danach steigen die Kurse jedoch wieder an, um ein weiteres Zwischenhoch auszubilden, dem noch ein letzter Rückgang folgt. Das ist dann die zweite Schulter. Das dabei entstehende Tief sollte aber über dem letzten und in etwa auf Höhe des ersten Tiefpunktes (erste Schulter) liegen. Wenn sich der Kurs von diesem Punkt aus erholt, dann ist es wichtig, dass die Widerstandslinie aus der Verbindung der beiden Zwischenhochs, die sogenannte "Nackenlinie" nach oben hin durchbrochen wird. Dann gilt die umgekehrte Schulter Kopf Schulter Formation als vollendet und die Trendwende ist vollzogen, die Kurse sollten von diesem Moment an einem Aufwärtstrend folgen.

