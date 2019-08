Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), ein globaler Anbieter von Sicherheits- und Business-Intelligence-Lösungen, die Inhalte, Geräte, Anwendungen und Kommunikation schützen, meldete heute, dass Chief Strategy Officer Asaf Ashkenazi auf der Drive World Conference Expo an einer Podiumsdiskussion teilnehmen wird.

Die Diskussion mit dem Titel "Hacking the Autonomous Vehicle" findet am Mittwoch, den 28. August von 8 bis 8 Uhr 55 in Room 207 des Santa Clara Convention Center statt. Sie wird sich auf die Bedrohung durch Hacker und die Herausforderungen konzentrieren, denen Automobilhersteller gegenüberstehen, um ständig verbundene Fahrzeuge angemessen zu schützen.

"Autonome Fahrzeuge verbreiten sich rasant, und Cybersicherheits-Bedrohungen stehen dabei ebenfalls im Vordergrund", so Ashkenazi. "Die Drive World ist die perfekte Veranstaltung, um die spezifischen technischen Herausforderungen der Branche hinsichtlich des Programmcodes dieser Fahreuge anzusprechen. Durch die Konzentration auf dieses Thema und einen proaktiven Schutz des Programmcodes werden wir das Vertrauen von Automobilherstellern wie Insassen stärken."

Die Drive World Conference Expo ist eine neue, dreitägige Veranstaltung, auf der die hellsten Köpfe aus den Bereichen Automobilelektronik und integrierte Systeme zusammenkommen und Möglichkeiten suchen, die Technologie von morgen zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.driveworldexpo.com.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris VMX) ist ein globaler Anbieter von Sicherheits- und Business-Intelligence-Lösungen zum Schutz von Inhalten, Geräten, Anwendungen und Kommunikation über verschiedene Märkte hinweg. Viele der weltweit führenden Dienstanbieter und Innovatoren vertrauen auf Verimatrix, um die wichtigen Systeme zu schützen, die Menschen jeden Tag für Mobil-Apps, Unterhaltung, Bankgeschäfte, Gesundheit, Kommunikation und Transport benötigen. Verimatrix bietet benutzerfreundliche Softwarelösungen, Cloud-Services und Silizium-IP, die einmalige Sicherheit und Business Intelligence bereitstellen. Verimatrix ist stolz darauf, seit mehr als 20 Jahren für das Empowerment und den Schutz seiner Kunden zu sorgen und beliefert IoT-Software-Entwickler, Gerätehersteller, Halbleiterproduzenten, Dienstanbieter und Inhaltsdistributoren. Besuchen Sie www.verimatrix.com.

